Real Madrid : Courtois pointe avec un nouveau bolide inédit à 200 000€

Des Ferrari sur le parking des joueurs d’un grand club de football, c’est chose finalement plutôt banale. Mais des modèles similaires au nouveau de Thibaut Courtois, c’est déjà beaucoup plus rare. Et pour cause, c’est la toute dernière imaginée par le légendaire constructeur au Cheval Cabré : une Ferrari Roma. Soit une version grand tourisme, commercialisée depuis la fin de l’année dernière.

Une Ferrari Roma pour le gardien du Real Madrid

Le gardien belge du Real Madrid est donc l’un des premiers clients de cette automobile vendue à plus de 200 000 euros. Tel que l’a repéré l’objectif du journal AS, Thibaut Courtois a choisi la sienne d’une couleur rouge iconique de la prestigieuse marque italienne. Le portier du club merengue apprécie les belles cylindrées. Celle-ci est équipée d’un moteur V8 de 620 chevaux qui lui permet de taquiner les 320 km/h en vitesse de pointe.

Quand Courtois avait la plus belle voiture de Chelsea

Il y a quelques années, alors qu’il jouait à Chelsea, Courtois avait LA plus belle voiture du parking des joueurs londoniens. C’est à l’époque son partenaire espagnol Alvaro Morata qui l’affirmait, Courtois avait alors une version britannique d’un constructeur chez à un célèbre agent secret. Vous voyez certainement de qui l’on veut parler…