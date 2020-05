Roger Federer, bienvenue dans sa maison à 8M€

La retraite du champion. On parle pas ici de quitter le monde du tennis, pour Roger Federer, même s’il y doit y penser chaque jour un peu plus, à bientôt 39 ans et après une saison 2020 qui s’annonce blanche pour tout le monde. La retraite ici, c’est le retranchement de l’actuel numéro 4 mondial, là où il passe son temps, quand il n’est pas sur le circuit des matches de l’ATP. Ou confiné comme le reste de la planète.

Visite de la maison suisse de la famille Federer ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 13

Une maison sur les bords du lac de Zurich pour les Federer

Pour l’instant, Roger Federer, sa femme Mirka et leurs quatre enfants vivent au bord du Lac de Zurich, en Suisse. Parfois à Dubaï, où ils ont une résidence secondaire et sinon, toujours en Suisse, sinon sur les hauteurs helvètes, dans le canton des Grisons. Bientôt, l’un sinon le plus grand tennisman de l’histoire, prendra de nouveaux quartiers non loin, toujours au pied du lac de Zürich, sur la commune de Rapperswil-Jona. Selon la presse suisse, le joueur a fait l’acquisition d’un terrain de 18 000 mètres carrés pour sa nouvelle résidence.

Une résidence estimée proche de 8 millions d’euros

Cella à l’image dans la galerie ci-dessus, a été achetée en 2014 sur la commune de Wollerau. Estimée à 8 millions d’euros environ, elle s’étend sur 500 mètres carrés, avec vue directe sur le lac. Elle a un terrain de tennis (what else !) et pour Sa-Majesté Roger Federer, c’est naturellement une surface en gazon. Les images que partage le Mundo Deportivo montre une maison spacieuse et moderne. Un grand dome vitré vers l’extérieur illumine la pièce principale. La famille peut aussi profiter d’un spa, d’une terrasse, et pièce obligatoire oblige pour un athlète de son pédigrée, une salle de fitness. Tour d’horizon en images…