Stade Rennais: Les Pinault, 4es propriétaires du sport les plus riches du monde

Francois Henri Pinault et les siens sont les propriétaires du foot les plus riches. Et les 4es à l’échelle de tous les sports.

Même si l’industrie du luxe a traversé une année 2020 difficile, les investisseurs du Stade Rennais ne semblent eux, pas la connaître. Selon le magazine Forbes, la fortune de la famille Pinault a progressé de 57% environ, ce qui la place à la quatrième position du classement, des propriétaires les plus riches de franchises sportives, avec un patrimoine à hauteur d’environ 36 milliards d’euros. Le fondateur du groupe de luxe Kering, François Pinault descend du podium ; en 2020 il était 3e. Il devance malgré tout Dietrich Mateschitz, le co-créateur de la société Redbull. C’est Daniel Gilbert (Cleveland Cavaliers) qui le remplace cette année, et en tête l’homme d’affaires indien Mukesh Ambani, à qui l’équipe de cricket Mumbai Indians appartient.

Les Pinault en famille, à la tête du Stade Rennais, sont les propriétaires les plus riches de la Ligue 1. Mais pas seulement, selon Forbes, c’est le monde du ballon rond qu’ils dominent. A l’échelle de tous les puissants de ce sport, François Pinault et les siens, sont les plus fortunés. Pourtant, l’homme d’affaires n’a jamais remporté de titre de champion de France, avec le club breton. Même si ces dernières années, il a réalisé des investissements considérables, comme le recrutement de Jérémy Doku, contre 26 millions d’euros à Anderlecht. Un record historique. On retrouve derrière les Pinault, le célèbre acquéreur de Chelsea, Roman Abramovich, et ses 12,5 milliards de d’euros

Dmitri Rybolovlev est dans le top 20 des plus riches

Un autre patron de club de notre championnat de France se glisse hors du top 10. Dmitri Rybolovlev, de l’AS Monaco, est 18e, avec une fortune à hauteur de 6 milliards d’euros, et une augmentation de 2%. Il reste l’un des hommes les plus fortunés de Russie, même si son divorce lui a fait perdre beaucoup d’argent en 2014 (3,295 milliards d’euros). Formé en tant que médecin, il doit son succès financier à Ouralkali, une entreprise spécialisée dans la production d’engrais à base de potassium, dans laquelle il revend ses parts, contre 6 milliards d’euros. Il est depuis la fin de l’année 2011 le propriétaire unique de l’AS Monaco ; un club avec lequel il remporté la Ligue 1, en 2017.

Les 10 propriétaires de clubs sportifs les plus riches du monde