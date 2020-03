Stade Rennais – Les voitures des joueurs bretons, en quoi roulent-ils ?

Un oeil sur les réseaux sociaux nous donnent des indications. Sur la nature des voitures que conduisent les joueurs du Stade Rennais. Récemment, l’attaquant M’Baye Niang a reçu son dernier modèle – une Bentley -, après avoir éprouvé la vélocité de la Ferrari 488 Spider. Pour Niang, c’est un modèle Continental GT qu’apprécient pas mal de footballeurs. Layvin Kurzawa en avait une en son temps. Ils sont encore plus nombreux de l’autre côté de la Manche.

Les joueurs du Stade Rennais en pincent pour diverses modèles

A Rennes sinon, Benjamin Bourigeaud a probablement le véhicule le plus original niveau coloration. Irisée en ce qui concerne sa Mercedes S63 Brabus, c’est-à-dire qu’elle diffère selon l’exposition au soleil, tel que le montrent ça et là les images diffusées. Pour d’autres, les voitures actuelles ou anciennes sont plus conventionnelles. Il arrivait à Joris Gnagnon de poser en Espagne à côté d’une Golf GTI, Steven Nzonzi avait en son temps une Audi Q7, tandis qu’en ce moment, James Léa-Siliki en pince pour une RS3 et Jérémy Gélin pour un Porsche Macan.

Quand l’ex-Diafra Sako oubliait sa Lamborghini sur le parking de West Ham

Il semble sinon qu’en résiliant son contrat dans l’hiver, Diafra Sakho soit parti avec toutes ses affaires. A tout le moins, l’ex-attaquant du club breton n’a-t-il pas oublié son bolide, sur le parking de la Piverdière. Comme sa Lamborghini laissée à Londres, tel que le rapportait fin 2018, la presse britannique.