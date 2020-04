Tiger Woods, bienvenue dans l’hallucinante maison à 47M€ du Tigre

Puisqu’il est l’un des 5 sportifs les plus riches du globe, à cet instant pour nous d’écrire ces lignes, Tiger Woods peut voir le monde en grand. Même en géant pour ce qui concerne sa résidence principale. Sis, en Floride, dans la cossue région de Jupiter Island où pas mal de golfeurs ont leurs quartiers, puisque Palm Beach, au nord est considéré par beaucoup comme la capitale du jeu : l’Irlandais Rory McIlroy dans une villa à 9,5 M$ ou le retraité « Shark », Greg Norman.

Tiger Woods vit à Jupiter où d’autres golfeurs ont leur quartier

La maison de Tiger Woods est estimée à près de 47 millions d’euros. Il y vit depuis 2011 et à l’époque il s’était déclaré « excité », comme un jeune premier. En cette période de coronavirus, le Tigre confine avec sa compagne, Erica Herman. Pour tuer le temps, le couple a tous les loisirs imaginables contenus sur une même demeure, avec piscine et couloir de taille olympique, un terrain de basket, un autre de tennis, une salle de fitness, une piste pour courir et bien évidemment… son propre parcours de golf.

Son propre parcours de golf et d’autre trésors dingues dans la maison

Pour d’autres avantages, l’ex-numéro un mondial du golf a sa salle de ciné, une grande cave et à l’intérieur de la maison, les pièces sont immenses tel que vous pouvez le voir dans la galerie d’images ci-dessus. Tiger Woods enfin, a sa propre jetée pour prendre le large à volonté.