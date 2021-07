Tour de France 2021 : Pogacar et sa montre à 150 000€ et 20 grammes

Tadej Pogacar dispute le Tour de France avec une montre rare. Et de fait, chère !

Nous avions été les premiers, à Sportune, à évoquer l’année dernière, le clinquant bijou visible au poignet gauche de Julian Alaphilippe : sa montre, rare (limitée à 100 pièces), chère (estimée proche de 150 000€ et plus à la revente), et ultra-légère (32 grammes). Ce samedi, à la veille de l’arrivée du Tour de France 2021, nous vous parlons de la même montre, que nous avons repéré, au poignet du futur lauréat, Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar sur le Tour de France 2021 avec une montre RM 67-02

Le Slovène a disputé certaines étapes avec cette pièce, semblable à celle d’Alaphilippe, que l’horloger français, Richard Mille, qui l’a imaginé, a d’abord pensé pour le septuple champion du monde français du WRC : Sébastien Ogier. C’est lui qui en est l’image. Et les cyclistes qui font sa notoriété, car cette RM 67-02 a sa place dans le peloton cycliste, à la faveur des partenariats noués.

Le team du champion slovène a Richard Mille pour sponsor

C’est que Richard Mille est une marque très influente dans le monde du sport, et si elle a Julian Alapahilippe comme ambassadeur, elle est aussi associée, depuis le printemps dernier, à toute l’équipe UAE Emirates du tenant du titre sur le Tour de France, et premier candidat à sa succession. Pas mal comme sponsor. Sur le podium final, ce dimanche, qu’il devrait fréquenter plusieurs fois (maillot jaune, blanc et à pois lui sont promis), observez bien le poignet du jeune coureur de 22 ans, car la montre qu’il devrait porter à cet instant, est une pièce très prisée des amateurs de garde-temps, car elle est un concentré de technologie.