24h du Mans 2020 en direct live streaming et TV

C’est une édition inédite qui se joue ce week-end dans la Sarthe, par la configuration des événements qui privent le public, nombreux, de l’accès aux abords du circuit. Raison de plus pour suivre les 24h du Mans 2020 en direct live streaming et TV, soit sur Eurosport 2 pour les abonnés, sinon sur France Télévision et ses plateformes numériques, pour les autres. Après le warm-up du matin, le départ sera donné comme toujours, à 1(h.

Regardez les 24h du Mans 2020 en direct live streaming

Des 24h du Mans 2020 en direct live streaming et TV sans public, mais sur écran

C’est la 88e édition de la plus célèbre des courses d’endurance automobile. Cette année, les Toyota sont favorites, mais les essais, libres et de qualification ont montré chez les Rebellion R-13, des envies de contester cette hégémonie, pour la première de l’écurie dans la course. C’est le trio de la Toyota n°7 formé de Lopez, Kobayashiet Conway, actuellement en tête du championnat du monde d’endurance, qui partira en pole position. Cela, grâce au pilote japonais qui a signé le meilleur tour, en 3’15″267.

Le patron de PSA au starter pour le futur retour de Peugeot au Mans

Le patron du groupe PSA, Carlos Tavares, donnera le départ de cette édition. Plus tôt dans le week-end, ce dernier a annoncé le retour du constructeur Peugeot sur les courses d’endurance, à partir de 2022, dans la toute nouvelle catégorie Hypercar. Du côté des pilotes français au départ, ce samedi, Norman Nato sera le premier d’entre eux sur la grille, deuxième sur la Rebellion n°1. L’arrivée des 24h du Mans 2020 en direct live streaming et TV sera jugée ce dimanche après-midi, à 15, pour les pilotes et les mécaniques qui auront su passer la nuit de course, sans traverser (trop) d’embûches.