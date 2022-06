24h du Mans 2022 en direct live streaming

La grand-messe de l’endurance du sport automobile se déroule ce week-end dans la Sarthe, aux 24h du Mans 2022.

Ce week-end prend place l’une des courses les plus emblématiques du monde de l’automobile. Il s’agit de la 90e édition des 24h du Mans. Après que les deux dernières années aient été perturbées par la situation sanitaire, le monument du sport d’endurance reprend ses droits, ses dates, ainsi que son public. Cette année, 186 pilotes vont se livrer bataille pour pendant une journée complète pour espérer remporter cet évènement historique. 24h du Mans 2022 en direct live streaming, c’est sur la chaîne L’Equipe, et en intégralité sur Eurosport pour les abonnés. L’événement principal commence samedi à 16 heures, et se termine le lendemain à la même heure.

Suivez 24h du Mans 2022 en direct live streaming

24h du Mans 2022 en direct live streaming sur L’Equipe TV et Eurosport

Ce sont plus de 250 000 spectateurs qui s’amassent chaque année pour regarder la course. Le circuit automobile de la Sarthe est long de 13,626 kilomètres et comporte 38 virages. Pour la deuxième année consécutive, il y aura une cinquième catégorie représentée au départ, puisque depuis 2021, les Hypercars ont fait leur début. Lors de l’édition précédente, le constructeur japonais Toyota avait fait carton plein, car il avait trusté les deux premières places avec la GR010 #7 (Conway, Lopez, Kobayashi) et la GR010 #8 (Buemi, Nakajima, Hartley). L’Alpine, anciennement connue sous le nom de Renault, avait complété le podium avec sa A480 #36 (Negrao, Lapierre, Vaxivière).

Toyota pour une cinquième à la suite, Alpine comme principal concurrent

Au départ de la course, il y aura également quelques visages connus de la Formule 1, comme Sébastien Buemi, Robert Kubica, le Français Sébastien Bourdais ou encore Giancarlo Fisichella. L’événement accueille également quatre nouvelles équipes sur le départ : Prema Orlen Team, Hardpoint Motorsport, CD Sport et Vector Sport. Si les 24h du Mans ont été dominés par les constructeurs allemands Audi et Porsche depuis le début des années 2000, c’est bien Toyota qui s’est imposé lors des quatre dernières éditions, avec un certain Fernando Alonso, double champion et légende de Formule 1, parmi son trio de pilotes, en 2018 et 2019. Cette année, au même titre que l’année précédente, c’est Alpine qui semble le plus à même de mettre fin à l’hégémonie du constructeur japonais.