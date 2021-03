Angleterre – France 2021 en direct live streaming

C’est jour de Crunch en Angleterre, pour le XV de France.

Jour de Crunch, ce samedi en fin de journée, sur la pelouse du stade Twickenham, à Londres. Et pour une fois – c’est si rare qu’il faut en profiter – les Bleus y vont confiants, sûrs de leur force. Sans excès non plus, qui serait coupable à l’arrivée. A partir de 17h45, l’affiche Angleterre – France 2021 en direct live streaming. Elle est à suivre sur France 2, en clair pour tout le monde.

Suivez Angleterre – France 2021 en direct live streaming

Le Crunch Angleterre – France 2021 en direct live streaming, c’est aujourd’hui

Ce match s’inscrit dans le cadre du tournoi des Six nations 2021, pour lequel la France est en ballotage très favorable, après ses succès sur l’Italie, puis l’Irlande. Mais le coup d’arrêt et le report du match contre l’Ecosse, en raison d’une vague de Covid dans le collectif national, ont quelque peu chamboulé, la belle dynamique de hommes de Fabien Galthié.

Jalibert plutôt que NTamack dans la charnière avec Dupont

Ce sera la 107 e opposition historique entre le XV de la Rose et celui au Coq. Et l’occasion pour les Bleus de réduire l’écart, de 59 victoires pour les Anglais, contre 41 à la France et dix matches soldés par un nul. Twickenham, la France se présentera avec sous meilleurs arguments. Avec un choix fort que celui de titulariser Matthieu Jalibert à l’ouverture, plutôt que le Toulousain Romain NTamack, aux côtés de l’autre Stadiste et homme fort du moment, Antoine Dupont, à la mêlée.