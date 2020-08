Atalanta – PSG 2020 en direct live streaming et TV

« Quart ou pas quart », Paris de se qualifier ce mercredi soir, pour une première demi-finale de la Ligue des champions de son histoire ? Le jour de son cinquantième anniversaire, quel plus heureux bonheur que le club puisse se faire ? Atalanta – PSG 2020 en direct live streaming et TV se dispute à partir de 21h, mais pour suivre l’affiche, il faudra être abonné aux chaînes du groupe RMC. C’est une condition sine qua non, car c’est le seul diffuseur en France.

Suivez Atalanta – PSG 2020 en direct live streaming

Atalanta – PSG 2020 en direct live streaming et TV seulement pour les abonnés

Pandémie oblige, le format a complètement changé, sur ce qu’il était initialement. Ce soir, il n’y aura pas de rattrapage, le club qui s’inclinera quittera Lisbonne et le Final 8, sans autre sommation. Pour le Paris Saint-Germain, toutefois, les choses se présentent plutôt bien. Malgré les incertitudes (Mbappé) et les absents (Verratti et Di Maria), le collectif de Thomas Tuchel part favori des débats. Il l’est, tel que nous l’avons observé, chez les bookmakers de France.

Une première opposition entre les deux équipes

Les deux équipes ne se sont encore jamais affrontées en match officiel, il n’y a donc pas de base commune à avoir. Seulement sait-on de façon certaine que ce sera une première, que d’entrer dans le dernier carré d’une C1, pour l’une ou l’autre des deux équipes. Atalanta – PSG 2020 en direct live streaming et TV sera commenté pour RMC, par Jean Rességuié. Le groupe déploiera un dispositif spécial, à l’occasion de ce retour de la Ligue des champions, sur ses antennes.