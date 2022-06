Autriche – France 2022 en direct live streaming

Troisième match de la Ligue des Nations 2022, pour la France de Mattéo Guendouzi.

C’est maintenant ou jamais. Après deux premiers matchs décevants, l’Équipe de France joue presque pour sa survie en Ligue des Nations, ce soir. Karim Benzema et consorts n’ont obtenu qu’un seul point sur les 6 disponibles, et le tout, face à des nations moins talentueuses sur le papier. Il faudra réagir à Vienne, sous peine de perdre son titre durement acquis face à l’Espagne, en fin d’année dernière. Autriche – France 2022 en direct live streaming, c’est ce vendredi dès 20h45 sur TF1. La tenue du match a, pendant un moment, été remise en question après l’apparition d’un trou dans la pelouse viennoise durant la rencontre entre l’Autriche et le Danemark. La Fédération assure que la 3e journée de la compétition pourra se dérouler comme prévue.

Suivez Autriche – France 2022 en direct live streaming

Autriche – France 2022 en direct live streaming en clair sur TF1

Seulement deux rencontres ont été disputées, et pourtant, les Français accusent déjà cinq points de retard sur le Danemark, premier du groupe 1, qui n’ont même pas encore joué devant leur public. Les hommes de Didier Deschamps sont également devancés au classement par leurs adversaires du soir. Ces derniers présentent un bilan d’une victoire et d’une défaite. Il s’agit d’une rencontre charnière pour la suite des évènements. Une défaite française, couplée à un résultat danois favorable face à la Croatie permettrait de distancer les tenants en titre. Seul le premier de chaque groupe accède à la phase finale. Dans cette situation-là, les Bleus auraient donc 8 points de retard à combler en 3 matchs restants. Il s’agirait du scénario catastrophe.

Les Français se présentent en tant que favori sur le sol autrichien

Cependant, la France a encore son destin en main. Si elle veut maintenir ses chances de trophée en vie, cela passe par une victoire face à David Alaba et ses coéquipiers. Chose que l’Équipe de France a déjà su faire par le passé, puisqu’elle s’était imposée lors de leur dernière confrontation, sur le score de 3-1. Néanmoins, cette rencontre date d’une époque différente. Seuls deux joueurs sont encore présents par rapport à l’équipe de 2009 : Karim Benzema et Hugo Lloris. Si Didier Deschamps peut compter sur ses deux éléments forts, il devra faire sans Kylian Mbappé, touché lors de la rencontre face au Danemark. Ngolo Kanté, incertain pendant un moment, devrait être disponible ce soir. Les bookmakers placent les Bleus favoris de cette 3e journée de Ligue des Nations. La victoire française est cotée à 1,8, tandis que celle autrichienne pointe à 4,3. Un match nul, qui n’arrangerait aucune des deux équipes, a une cote de 3,5 contre 1.