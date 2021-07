Belgique – Italie 2021 en direct streaming

Folrenzi et l’Italie affrontent la Belgique, en quart à l’Euro.

L’affiche est séduisante sur le papier, le sera-t-elle autant, avec les vingt deux acteurs sur le terrain ? Souhaitons-le, surtout pour nous Français, spectateurs neutres et frustrés, qui n’ont plus guère de raisons d’espérer autre chose qu’un beau match. Cela lui là devrait l’être si ce Belgique – Italie 2021 en direct streaming, à voir sur la chaîne M6, dès 21h00.

Suivez Belgique – Italie 2021 en direct streaming

Sur M6 dès 21H00, le quart Belgique – Italie 2021 en direct streaming

La nation numéro un mondiale au commencement de l’Euro est l’une des favorites à la victoire finale. Seulement, le match précédemment disputé au Portugal (1-0), a laissé des traces physiques sur deux cadres du collectif belge : le capitaine Eden Hazard et le métronome Kevin De Bruyne. Touches, l’un et l’autre sont très incertains pour le match de ce soir. Avec ou sans eux, ça n’est plus la même chose.

Une affiche séduisante sur le papier. Et sur le terrain ?

En face, l’Italie s’offre une nouvelle jeunesse. Son effectif, vieillissant, a changé depuis l’échec précédent le dernier Mondial en Russie. La Squadra Azzura est un savant mélange de talents et d’âges, que Roberto Mancini mène, jusqu’ici, d’une main de maître. Le vainqueur de ce quart de finale Belgique – Italie 2021 en direct streaming, affrontera soit l’Espagne, soit la Suisse, en demi-finale.