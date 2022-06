Castres – Montpellier Top 14 2022 en direct live streaming

Jour de finale en Top 14 rugby.

La finale du Top 14 édition 2021-2022 va enfin avoir lieu. Après une saison durement disputée, où la régularité aura été clé, nous connaissons les deux équipes qui s’affronteront pour soulever le Bouclier de Brennus. Castres et Montpellier n’étaient pas les formations pressenties pour atteindre la finale. Une réflexion assez paradoxale quand on sait qu’elles occupaient les deux premières places du classement à l’issue des 26 journées de Top 14. Maintenant, il ne leur reste plus que 80 minutes pour pouvoir s’emparer du précieux trophée. Castres – Montpellier Top 14 2022 en direct live streaming, c’est en clair sur France 2. Le match débute à 20h45 et a lieu au Stade de France.

Suivez Castres – Montpellier Top 14 2022 en direct live streaming

Castres – Montpellier Top 14 2022 en direct live streaming sur France 2

Si l’affiche n’est pas forcément celle attendue, elle n’en reste pas moins belle. Exit le Stade Toulousain d’Antoine Dupont ou le Racing 92 de Gaël Fickou, c’est bien le Castres Olympique et le Montpellier Hérault Rugby qui auront l’opportunité de marquer l’histoire. Pour arriver à ce stade de la compétition, Castres a sécurisé la 1ère place du classement lors de la dernière journée du Top 14. L’équipe castraise présente un bilan de 17 victoires pour 8 défaites et 1 nul. Avec 76 points au compteur, elle devance de deux unités leurs adversaires du soir, qui ont un bilan de 15 victoires pour 9 défaites et 2 nuls. Exemptés de barrages de phase finale grâce à leur position, Castres et Montpellier se sont respectivement débarrassés du Stade Toulousain et de Bordeaux-Bègles lors des demi-finales.

Un remake de 2018 où Castres avait fini par s’imposer

L’affiche Castres-Montpellier est tout simplement la rencontre la plus disputée depuis l’instauration des barrages en 2010. Les deux équipes se sont rencontrées à 6 reprises, dont une fois en finale. C’était en juin 2018, et les joueurs castrais s’étaient imposés sur le score de 29 à 13, permettant au club de décrocher le 5e Bouclier de Brennus de son histoire. Castres mène les débats en termes de confrontations directes avec 4 victoires contre 2 défaites. L’équipe de Pierre-Henry Broncan a le dessus sur les dernières années, mais elle a aussi l’expérience. A la différence de Castres, le Montpellier Hérault Rugby n’a jamais réussi à soulever le trophée, malgré deux essais en 2011 (défaite face à Toulouse) et 2018 (défaite face à Castres). D’après les bookmakers, l’équipe qui a fini en tête du classement du Top 14 part légèrement favorite, avec une victoire cotée à 1,9, tandis que celle des Montpelliérains est de 2,1 contre 1. Rendez-vous ce soir au Stade de France pour connaître l’issue de cette affiche.