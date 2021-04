Clermont – Toulouse 2021 rugby en direct live streaming

Romain Ntamack et Toulouse affrontent Clermont, en Champions Cup.

Trois clubs français en demi-finale de la Champions Cup, ce n’est pas inédit mais rare dans l’histoire européenne. Mais un devra courber l’échine et sortir du tableau ce dimanche après-midi, à l’issue de cette opposition 100% tricolore. Clermont – Toulouse 2021 rugby en direct live streaming est sur France 2, en clair et en live pour tout le monde. Sinon sur BeIn Sports, pour les abonnés. Début du match à 16h.

Suivez Clermont – Toulouse 2021 rugby en direct live streaming

Ce choc entre les Jaunards et les Stadistes est un choc ordinaire du Top 14. Et régulièrement, une affiche de phase finale. Cette fois, c’est pour l’Europe que les deux piliers du rugby français s’opposent, ce dimanche. Pour les deux équipes, cette Coupe d’Europe est un objectif prioritaire de la saison en cours. L’avantage du terrain est donné à Clermont. Mais Toulouse est l’équipe la plus en forme du moment, quoique Ugo Mola déplore quelques absences notables.

Un deuxième 1/4 européen entre les Jaunards et les Stadistes

Le Stade Toulousain n’a plus gagné sur la pelouse de Clermont, depuis bientôt vingt ans. C’est dire si l’opposition s’équilibre. Une fois dans leur histoire, les deux formations se sont affrontées en Coupe d’Europe. C’était déjà un quart de finale de la saison 1999-2000, remporté à l’époque par les Rouge et Noir, 31-18. Les Haut-Garonnais avaient ensuite perdu en demi, face au Munster. Dans la foulée de ce Clermont – Toulouse sera effectué le tirage au sort des demi-finales.

Le rugby Clermont – Toulouse 2021 est en direct streaming et live TV sur France 2 et BeIn Sports