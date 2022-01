Danemark – France 2022 handball en direct streaming live

Le choc de l’Euro handball, Danemark – France 2022 est diffusé en clair à la TV et sur le web.

Une finale avant l’heure. Les doubles champions du monde en titre contre les champions Olympiques. Voilà ce que nous réserve ce match entre le Danemark et la France. Lors de cet Euro 2022, marqué par la Covid-19, les Experts ont la qualification en demi-finale, entre leurs mains. Chose qui semblait utopique juste après leur défaite contre l’Islande, le week-end dernier. Danemark – France 2022 handball en direct streaming live, c’est ce mercredi soir sur BeIN Sports 1, qui détient les droits de diffusion en France, de l’intégralité de la compétition. Le match sera également disponible, en clair, sur TFX, la chaîne du groupe TF1, à partir de 20h30.

Le contexte est le suivant: du 13 au 30 janvier, le championnat d’Europe masculin de handball 2022 se déroule en Hongrie et en Slovaquie. C’est l’Espagne qui remet son titre en jeu, puisqu’elle a gagné les deux dernières éditions. Deux nations font figure de favoris pour l’en empêcher: le Danemark et la France, qui se jouent au MVM Dome de Budapest, ce soir. Cette rencontre pourrait ne pas avoir d’impact sur une qualification française qui serait acquise, à condition que l’Islande ne s’impose pas contre le Monténégro, un peu plus tôt dans la journée. Si celle ci venait à gagner, la France serait dans l’obligation de battre les Danois, ou au moins de faire match nul, si elle veut rester dans cet Euro.

Un remake des derniers JO pour se qualifier en demi-finale

Une équipe danoise que les Français connaissent bien, pour l’avoir dominé, lors de leur dernière opposition, en finale des Jeux Olympiques de Tokyo, il y a cinq mois. Cependant, le contexte est ici différent. Les Scandinaves, qui n’ont plus connu la défaite depuis les JO, sont déjà assurés d’être dans le dernier carré, avec un bilan de 6 victoires et aucune défaite, dans le tour principal. Ils sont également en confiance, car lors des cinq dernières confrontations avec les Experts, ils se sont imposés quatre fois. Enfin, à la différence de son adversaire du soir, le collectif danois a été très peu touché par les cas de Covid-19, depuis le début de la compétition. Les bookmakers voient le Danemark favori avec une cote moyenne à 1,79, contre 2,55 pour la France.

