Djokovic – Medvedev finale Bercy 2021 en direct live streaming

Novak Djokovic va retrouver Daniil Medvedev en finale, à Bercy.

Sur le papier, c’est l’affiche en or, puisqu’elle oppose rien de moins que l’actuel numéro un mondial du tennis, à celui qui suit au classement. C’est aussi une réédition, voire une revanche du dernier US Open. Cette fois, à Paris et en salle. Djokovic – Medvedev finale Bercy 2021 en direct live streaming, c’est ce dimanche après-midi dès 15h, à voir en clair sur C8.

Certain de terminer l’année numéro un mondial, pour la septième consécutive, Nole est en passe d’écrire une nouvelle ligne d’un palmarès incroyable ; d’aucuns diraient qu’il est le GOAT du tennis. Seulement ce dimanche, il trouvera face à lui, le seul qui ait été en mesure de lui contester l’exploit de réussir un Grand Chelem calendaire, en 2021.

La dixième opposition du n°1 mondial face à son dauphin

Le Russe Daniil Medvedev est en plein ascension. Face à Novak Djokovic il va disputer sa dixième opposition. Et il ne fait plus aucun complexe d’infériorité, alors que l’équité est quasiment parfaite entre les deux hommes, avec cinq succès au Serbe, contre quatre à son dauphin, à l’ATP. Le vainqueur de ce Rolex Paris Masters Bercy 2021 gagnera 336 000 euros de bonus financier, et 1 000 points au classement ATP. La prime pour le battu sera de 187 000 euros.