Déplacement périlleux pour le capitaine Antoine Dupont et l’équipe de France de rugby.

Il y a deux semaines déjà, l’équipe de France de rugby s’imposait contre une formation d’Irlande très solide, sur le score de 30-24. Ce samedi, le défi sera tout aussi compliqué à Edimbourg, lors de la troisième journée de ce tournoi des Six Nations. Une victoire conforterait la première place des Bleus au classement, et les rapprocherait du titre, qui leur échappe depuis 2010. Mieux encore, avec deux victoires en deux rencontres, le XV de France est le seul à pouvoir réaliser un Grand Chelem, lors de cette édition 2022, chose que les joueurs français étaient parvenus à faire lors du dernier sacre, il y a 12 ans.. Ecosse – France 2022 en direct live streaming, c’est en clair sur la chaîne France 2, à partir de 15h15.

Au niveau dynamique, les hommes de Fabien Galthié peuvent aborder ce match avec une certaine sérénité. Pour cause: la France est l’équipe du top 10 mondial ayant le plus progressé au classement World Rugby depuis 2019, date des derniers Mondiaux. A la 4e place, les Français devancent leurs adversaires du jour, qui se placent 7e. Ils comptent six victoires sur les sept derniers matchs, dont quatre sur une nation du top 10 World Rugby. Toutefois, les Ecossais ne sont pas en reste, avec quatre succès lors des six précédentes rencontres. Ils ne se sont inclinés que devant l’Afrique du Sud, 1e au classement World Rugby, et face au Pays de Galles, il y a deux semaines.

Un duel équilibré au vu des confrontations de ces dernières années

Si les Tricolores mènent historiquement les face-à-face contre l’Ecosse, le XV de France reste sur deux défaites consécutives, dans le tournoi, face aux Ecossais. Il faut remonter au 23 février 2019 pour retrouver une victoire française (27-10). Depuis septembre 2015, les deux nations alternent entre victoires et défaites, au point où, sur les 10 dernières confrontations, le constat est de cinq succès chacun. Pour ce choc, le XV du Chardon devra élever son niveau de jeu, et principalement son intensité, si l’on en croit la presse écossaise. Du côté des bookmakers, les Français sont les favoris, avec une victoire cotée à 1,4. Le succès de l’Ecosse, à Edimbourg, au Murrayfield Stadium, est coté à 3,3.

