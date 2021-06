Espagne – Suède 2021 en direct streaming live

Retour sous un maillot d’Espagne pour Aymeric Laporte.

Quatrième journée de l’Euro disputé sur plusieurs pelouses du Vieux Continent. Après les émotions provoquées lors du match du Danemark face à la Finlande, ce lundi est chargé, avec trois affiches au programme. Contre deux demain mardi, et non des moindres. La dernière à venir est Espagne – Suède 2021 en direct streaming live, en clair sur TF1, à partir de 21h00.

Pour voir Espagne – Suède 2021 en direct streaming live

Sur TF1 à 21h00 Espagne – Suède 2021 en direct streaming live

C’est le premier match de la Roja, l’une des formations favorites au titre final. C’est aussi, et c’est l’une des curiosités des débats, la première d’Aymeric Laporte en match officiel, non pas sous le maillot de l’équipe de France, mais avec l’Espagne, sa désormais nouvelle sélection nationale. La Roja qui, pour autre particularité de cet Euro, évolue sans aucun joueur du Real Madrid, dans son collectif. C’est une première dans son histoire.

La première officielle de Laporte avec la Roja

En face, la Suède a perdu de sa superbe, avec le forfait sur blessure de Zlatan Ibrahimovic, qui espérait pourtant revenir à la compétition sous le maillot jaune et bleu qu’il avait quitté, à l’occasion de cet Euro. Gregoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires sur TF1, de cet Espagne – Suède 2021 en direct streaming live et TV, également diffusé sur la chaîne BeIn Sports. La rencontre se joue au stade de la Cartuja à Seville.