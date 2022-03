France – Afrique du Sud 2022 en direct streaming

Mike Maignan va vivre sa première titularisation, dans les buts de l’équipe de France, face à l’Afrique du Sud.

Il s’agit du deuxième et dernier match de cette trêve internationale. Après une victoire poussive contre la Côte d’Ivoire, sur le score de 2-1, les hommes de Didier Deschamps auront, une nouvelle fois, l’occasion de peaufiner les réglages, à près de 8 mois du Mondial, au Qatar. Amical ou pas, les Bleus ne laisseront rien au hasard, et chercheront la victoire pour continuer les bonnes performances de ces derniers mois. Après Marseille, il y a quelques jours, direction les Hauts-de-France, et Lille pour les Français. Six ans qu’ils n’y avaient plus évolué. “DD” devrait faire plusieurs modifications à sa composition de départ, histoire de donner l’opportunité à tous les joueurs de se montrer. France – Afrique du Sud 2022 en direct streaming, c’est en clair sur TF1. Le coup d’envoi sera donné au stade Pierre-Mauroy de Lille, à 21h15.

Suivez France – Afrique du Sud 2022 en direct streaming

France – Afrique du Sud 2022 en direct streaming sur TF1

Tout comme face aux Ivoiriens, les Bleus affrontent une équipe qui n’est pas parvenue à se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. Les Bafana Bafana ont été éliminés lors de la phase de groupe des qualifications au Mondial. C’est le Ghana qui s’est extirpé du groupe C, et qui a atteint les barrages. Les joueurs d’Hugo Broos vivent des moments difficiles, puisqu’ils n’ont également pas disputé la CAN 2022, faute de qualification pour la compétition, remportée par le Sénégal. A l’opposé, tous les signaux sont au vert pour l’équipe de France. Forts de leurs victoire en Ligue des Nations, en octobre dernier, les Bleus restent sur une dynamique de 19 matchs sans défaite, dans le temps réglementaire. La France est installée à la 3e place du classement Fifa, bien loin devant l’Afrique du Sud, qui pointe à la 66e place.

Les Français ont une revanche à prendre contre les Sud-Africains

La rencontre a de quoi rappeler des mauvais souvenirs, à ceux qui suivaient les Bleus en 2010. Le fiasco de la Coupe du Monde, en Afrique du Sud, avait fait beaucoup de bruit, à l’échelle nationale, comme internationale. Cette fois-ci, l’occasion est différente. Il ne s’agit “que” d’un match amical entre les deux nations. Il n’empêche que les Bafana Bafana ont remporté le dernier duel entre les deux pays, sur le score de 2-1. Il faut remonter à 1998, pour voir la France gagner. Il s’agissait de la phase de groupe de la Coupe du Monde, compétition que les Bleus allaient remporter. Ce soir, Didier Deschamps devrait aligner un tout autre onze de départ que face à la Côte d’Ivoire. Le petit nouveau, Jonathan Clauss, pourrait effectuer ses grands débuts sous le maillot bleu. D’après les bookmakers, Mbappé et ses coéquipiers partent largement favoris, avec une victoire cotée à 1,15. Les hommes d’Hugo Broos auront fort à faire pour pouvoir s’imposer au stade Pierre-Mauroy. Leur cote est de 19,5 contre 1.