France – Allemagne Euro 2021 en direct live streaming

C’est le grand soir pour l’équipe de France de football, opposée à l’Allemagne, à l’Euro 2021.

On ne sera que ce mardi aux environs de 23h00, quel goût avait la mise en bouche, mais on ne va pas se plaindre du menu du jour, surtout parce que cela concerne les Bleus. Qui font face à un monstre sacré du football, autant qu’un rival historique souvent affronté, par le passé. Il faudra être sur M6, en clair, pour voir ce France – Allemagne Euro 2021 en direct live streaming, à partir de 21h00. Ou sur BeIn Sports, pour les abonnés

France – Allemagne Euro 2021 en direct live streaming sur M6 pour débuter le tournoi

Ce choc finalement tombe à point nommé, pour jauger véritablement du niveau des champions du monde, maintenant qu’ils ont, en plus, l’apport offensif de Karim Benzema. Ce pourrait même être la finale d’un Euro et on croise bien fort les doigts, pour que la bande de Deschamps y soit. Sur les 31 confrontations disputées officiellement entre les deux nations, les Bleus ont l’avantage, avec 14 succès contre 8 et 9 matches nuls.

Les Bleus sont (légèrement) favoris face à la Mannschaft

Chez les bookmakers, les Français sont favoris. Mais d’abord ça n’est pas franchement évident et de surcroît le match se joue à Munich, à l’Allianz Arena, devant une jauge fixée à 14 000 spectateurs, dont 2 500 seront Français. La rencontre boucle joliment le premier tour de la phase de groupe, après le match entre la Hongrie et le Portugal, plus tôt dans l’après-midi. Didier Deschamps devrait ce soir, aligner l’attaque qui fait saliver les supporters, avec une attaque à trois, entre Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann. Rendez-vous avant 21h00 pour ce France – Allemagne Euro 2021 en direct live streaming et TV.