France – Allemagne Euro 2022 en direct streaming

La capitaine Wendie Renard et les joueuses de la France affrontent l’Allemagne pour une finale de l’Euro 2022. Une première pour les Bleues.

L’Équipe de France féminine dispute, ce mercredi soir, sa demi-finale de l’Euro 2022, contre l’Allemagne. C’est la première fois que les Bleues atteignent le dernier carré de cette compétition. Mais elles auront fort à faire, puisque leurs adversaires ont déjà gagné à huit reprises le tournoi. France – Allemagne Euro 2022 en direct streaming, c’est en clair sur TF1. Le coup d’envoi est prévu à 21 heures, au Stadium MK de Milton Keynes.

Les deux nations ont connu des parcours différents dans cette compétition. Si elles ont toutes les deux terminé en tête de leur groupe, l’Allemagne connaît un bilan quasiment parfait. En effet, les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg ont gagné toutes leurs rencontres, sans encaisser le moindre but. Leur attaque est également très en forme, avec une moyenne de 2,75 buts par match dans le tournoi. En quart de finale, les Allemandes ont disposé de l’Autriche sur le score de 2-0. De l’autre coté, l’Équipe de France a connu un parcours moins lisse que son opposant, avec un bilan de deux victoires et un nul en phase de groupes. Les Bleues ont également dû batailler au tour précédent pour sortir les tenantes du titre néerlandaises, après prolongations (1-0). Elles ont marqué 9 buts, contre 3 encaissés dans cet Euro. Sur les 5 dernières confrontations, les résultats sont à l’équilibre avec deux victoires de part et d’autres, et un nul. Même si les Françaises (3e) figurent devant leurs homologues allemandes (5e) au classement FIFA, les octuples championnes d’Europe sont données favorites par les bookmakers.

Deux jours de repos en moins pour les Bleues

Un paramètre essentiel aura son importance au cours du match, celui de la fraîcheur physique. En effet, l’Allemagne a a joué son quart de finale jeudi dernier, quand la France disputait le sien samedi. C’est donc 48 heures de repos supplémentaires dont bénéficieront les joueuses Blanc et Noir, sans oublier que les Bleues ont couru 120 minutes en quart. De plus, ces dernières sont toujours privées de leur avant-centre vedette, Marie-Antoinette Katoto, sortie sur blessure lors du deuxième match de groupe. En revanche, les Allemandes pourront s’appuyer sur leur attaquante et capitaine Alexandra Popp, qui a marqué un but à chaque match du tournoi.

