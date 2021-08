France – Argentine volley JO 2021 en direct streaming

L’équipe de France de volley est à un match d’une historique médaille olympique.

Les Bleus bouclent ce jeudi soir, à l’heure de Tokyo, une journée de dingue pour le sport collectif français. Gageons pour que ce final soit une apothéose. Tout est justement possible, avec les hommes de Laurent Tillie, capables parfois du pire, mais surtout du meilleur. C’est à voir à partir de 14h pour nous, ce France – Argentine volley JO 2021 en direct streaming, en clair sur France Télévision.

Les Bleus du volley sont pour la première fois de leur histoire, dans le dernier carré olympique. A une marche de gagner une médaille qui serait énorme. Et méritoire. Parce que depuis les débuts poussifs face aux Etats-Unis en ouverture du tournoi, ils sont montés en puissance, après s’être fait peur. Conscients de leurs moyens, maintenant qu’ils ont écarté la grande Pologne, ils ont des raisons d’y croire, face à l’Argentine.

L’Albiceleste a dominé les Bleus en phase de groupes

Laquelle Albiceleste a déjà dominé la France, au cours de la phase de groupes de ces JO 2021 de Tokyo, sur le score serré de 3 sets à 2. Cette oppositions sera d’abord celle de deux collectifs solides et solidaires, plus qu’un match d’individualités. Ce sera la deuxième demi-finale de la journée, suivant l’autre entre le Brésil et la Russie. La finale est quant à elle programmée ce samedi à 14h15, chez nous.