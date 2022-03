France – Côte d’Ivoire 2022 en direct live streaming

Didier Deschamps et les Bleus retrouvent le chemin des terrains, avec un match amical à disputer aux Eléphants de la Cote d’Ivoire.

Il s’agit du premier match de l’équipe de France de Football, cette année. La rencontre est très attendue pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il reste moins d’un an avant la Coupe du Monde au Qatar, et pour la première fois, la compétition se déroule en hiver. L’attente est également forte, puisque cela fait près de six ans que le stade de l’OM, le Vélodrome, n’a pas accueilli un match des Français. La dernière fois, il s’agissait de la demi-finale de l’Euro 2016, lorsque Griezmann et ses coéquipiers avaient fini par éliminer l’Allemagne de Manuel Neuer, sur le score de 2-0. La sélection de Didier Deschamps a bien changé depuis. France – Côte d’Ivoire 2022 en direct live streaming, c’est, ce vendredi, en clair, sur M6. Le coup d’envoi sera donné, à l’Orange Vélodrome, dès 21h15.

Suivez France – Côte d’Ivoire 2022 en direct live streaming sur M6

Bien qu’il ne s’agisse que d’un match amical, nul doute que le sérieux sera au rendez-vous. Déjà qualifiés pour le Mondial en fin d’année, les hommes de Didier Deschamps chercheront à se préparer de manière optimale. Les Français sont sur une bonne dynamique. En octobre dernier, ils ont remporté la Ligue des Nations, en s’imposant successivement face à la Belgique, numéro 1 au classement Fifa, et à l’Espagne, 7e à la Fifa. L’équipe de France n’a plus perdu de rencontres dans le temps réglementaire, depuis fin 2020, lors du match amical face à la Finlande (0-2). De l’autre côté, la Côte d’Ivoire, 51e au classement Fifa, reste sur une élimination prématurée à la CAN. Les Ivoiriens n’ont également pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde, pour la deuxième fois consécutive.

L’équipe de France, grande favorite dans cette rencontre

Il s’agit de la troisième confrontation entre les deux nations, et chacune d’entre elles ont lieu dans une décennie différente. La toute première, en 2005, a été marquée par le retour d’un certain Zinedine Zidane dans l’effectif. Les Bleus s’imposent sur le score de 3 à 0. La deuxième s’est terminée sur un triste 0-0, en novembre 2016. A l’époque, Didier Deschamps était déjà à la tête de la sélection, et l’ossature de cette équipe, future championne du monde était présente avec Giroud, Pogba, Kanté ou encore Varane. La troisième sera l’occasion pour l’ancien entraîneur de l’OM, de tenter des choses différentes, à l’approche de la Coupe du Monde. Les petits nouveaux William Saliba, Christopher Nkunku et Jonathan Clauss espèreront effectuer leurs premiers pas sous le maillot bleu. Les bookmakers donnent un net avantage à la France, avec une victoire cotée à 1,32. Quant aux Ivoiriens, un succès en terres françaises semble peu probable. Leur cote est de 9,75 contre 1.