France – Croatie 2020 en direct live streaming et TV

Retrouvailles un peu plus de deux ans après la finale disputée à Moscou. Les Bleus champions du monde affrontent ceux qu’ils ont battu au stade final, mais cette fois la Ligue des nations sert d’enjeu et de support aux débats. Après M6, c’est cette fois TF1 qui diffuse France – Croatie 2020 en direct live streaming et TV. La rencontre se joue au stade de France, à Saint-Denis, le coup d’envoi sera donné à 20h45.

Comme d’ordinaire désormais, il n’y aura pas de public, dans les tribunes de l’enceinte dyonisienne. Mais vingt deux acteurs et plus, pour se disputer la victoire sur le terrain. L’équipe de France a l’avantage psychologique de sa victoire sur la nation au damier, en finale de la dernière coupe du monde, et d’une meilleure reprise internationale en sortie de confinement ; les Bleus ont dominé la Suède (1-0), chez elle, quand en même temps, le Portugal étrillait la Croatie (4-1), dans l’autre match du groupe 3.

Les Bleus n’ont jamais perdu contre la nation au damier

La France a évolué en deux ans depuis Mouscou, par les changements volontairement opérés par Didier Deschamps, et parfois par la force des choses. Avec Kylian Mbappé principalement, contraint à quitter son groupe après un test positif au Covid-19. L’attaquant du PSG avait débloqué son équipe, en Suède samedi. En son absence, Anhony Martial et Wissam Ben Yedder, que le sélectionneur choisirait plutôt que Giroud, feront la paire en attaque. Avec un même système en 3-5-2, derrière le succès dernier en Scandinavie. La France et la Croatie se sont affrontées six fois dans le passé. Et une bonne statistique à relever : les Bleus n’ont jamais perdu, s’imposant quatre fois, pour deux nuls concédés.