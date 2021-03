France – Croatie 2021 en direct live streaming

L’équipe de France de handball affronte la Croatie, ce vendredi soir, en direct streaming et live TV, sur la chaîne TMC.

L’Équipe de France de Handball, affronte ce vendredi la Croatie, adversaire qui devrait être le plus coriace du tournoi de qualification olympique (TQO). Après avoir atteint les demi-finales au dernier championnat du monde en Egypte, la sélection nationale sera favorite de la compétition. France-Croatie 2021 en direct live streaming, c’est ce soir. Rendez-vous à partir de 21h, pour la première rencontre des Bleus TQO à voir sur la chaîne TMC.

Pour voir France-Croatie 2021 en direct live streaming

Exclusivement en clair sur TMC le match France-Croatie 2021 en direct live streaming

Les Tricolores seront privés de leur joueur phare, Nikola Karabatic, blessé depuis mi-octobre. Le capitaine, Michaël Guigou, se montre méfiant, au Figaro, au moment d’affronter l’équipe croate : « Ça va être la guerre pendant trois jours, avec en plus un premier match contre la Croatie, des joueurs d’expérience en face. Il va falloir être fort physiquement et mentalement ». Pour se rendre aux Jeux de Tokyo cet été, il faudra terminer dans les deux premières places du groupe composé du Portugal, de la Tunisie, et de la Croatie.

Avantage France sur les confrontations directes

L’équipe de France et la Croatie se sont affrontées 33 fois. Et au nombre de succès, ce sont les Bleus qui sont devant avec 18 victoires, contre 14 défaites. Dans toute l’histoire, il n’y a eu qu’un seul match nul entre les deux nations. Même si ces dernières années, les Croates ont plus gagné, comme l’a d’ailleurs souligné l’ailier Valentin Porte, avant le match, dans les colonnes de L’Equipe : « Ce serait peut-être le moment d’inverser tout ça ! ». Les joueurs de la Croatie sont prévenus…