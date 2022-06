France – Croatie 2022 en direct live streaming

Avant de partir en vacances, les Bleus de Deschamps n’ont pas le choix que de battre la Croatie, en Ligue des Nations 2022.

Si la Ligue des Nations a su sourire aux Français la saison dernière, il n’est pas peu dire que les choses ont changé depuis. Après 3 rencontres sur 6, l’Équipe de France est tout simplement dernière de son groupe. Pour pouvoir se qualifier aux phases finales, plus le droit à l’erreur, et encore là, le destin n’est plus dans les mains des hommes de Didier Deschamps. Ce soir, ils retrouvent un vieil ennemi qui leur a plutôt réussi ces dernières années. France – Croatie 2022 en direct live streaming, c’est ce lundi soir, en clair sur TF1, dès 20h45, au Stade de France.

Suivez France – Croatie 2022 en direct live streaming

France – Croatie 2022 en direct live streaming sur TF1

Les résultats de cette 4e journée de Ligue des Nations sont d’ores et déjà cruciaux pour la suite de la compétition, puisque les Français pointent à la 4e place de leur groupe avec seulement 2 points. Il en reste 9 à aller chercher. Sachant que le Danemark, qui occupe la 1ère position, a 4 points d’avance, une victoire contre la Croatie (3e avec 4 points) est impérative. Il ne s’agit pas d’une tâche insurmontable, puisque sous Didier Deschamps, l’Équipe de France s’est imposée à 3 reprises, pour un nul, il y a tout juste une semaine. Dans ce match, bien que DD avait fait tourner l’effectif, La France avait dominé, mené au score, avant de concéder un pénalty dans les dix dernières minutes du temps réglementaire.

Les Français dominent les débats face aux Croates

Cette fois-ci, le sélectionneur va devoir composer avec beaucoup d’absents. Raphaël Varane, N’golo Kanté et Lucas Hernandez ont déjà quitté le rassemblement, tandis que Karim Benzema ou William Saliba ne sont pas entraînés avec le groupe. Cela devrait laisser place à une titularisation de Christopher Nkunku, aux côtés d’Antoine Griezmann, et d’un Kylian Mbappé “pas à 100%”. Dans les cages, Mike Maignan, le gardien de l’AC Milan, est pressenti pour débuter la rencontre. Il s’agit du dernier match de la compétition avant la trêve estivale, puisque la 5e journée se jouera face à l’Autriche, en septembre prochain. Ce soir, les bookmakers considèrent la France comme favorite, puisque sa victoire est cotée à 1,5 contre 1, tandis que celle des Croates pointe à 6,4.