France – Galles 2021 en direct live streaming

Didier Deschamps devrait titulariser Benzema avec l’équipe de France, pour la première fois depuis presque sept ans.

Nous y voilà, au money time qui précède le grand frisson de la compétition. Un événement d’autant plus attendu, qu’il officialise le retour de Karim Benzema parmi les Bleus, sur le terrain. Avant l’Euro, place aux amicaux. Le premier se joue ce mercredi soir. France – Galles 2021 en direct live streaming est à voir sur TF1, en clair, à partir de 21h05.

On en salive déjà de voir à l’office, cette attaque française, que l’on annonce comme l’une, sinon la plus redoutable du tournoi. Ce mercredi, selon les premières tendances, Didier Deschamps devrait s’appuyer sur un trio offensif avec Griezmann, en 10, dans le dos d’un dut d’attaque formé de Kylian Mbappé et de Karim Benzema. On salive, autant peut-être que tremblent les défenses adverses.

La première du retour de Benzema. L’une des dernières de Gareth Bale ?

A voir toutefois à quel niveau prend la mayonnaise. Rien n’assure en effet que ces trois là soient fait pour jouer ensemble, même si tout va quand même dans ce sens. Du côté du Pays de Galles, l’attraction portera le nom de Gareth Bale, car l’ailier du Real Madrid, outre d’être le leader technique et mental de sa nation, est plutôt énigmatique sur la suite de sa carrière, que certains annoncent proche de sa fin. Peut-être après l’Euro. Ce match sera donc peut-être l’une de ses dernières apparitions dans le football professionnel. Il a 31 ans.

