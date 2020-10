France – Galles rugby 2020 en direct live streaming et TV

Ces dernières semaines, le rugby français a été au cœur d’un bras de fer opposant la Fédération française (FFR) et la Ligue (LNR) concernant les modalités de la période internationale, rallongée de 3 à 6 matchs, et impliquant potentiellement l’absence des joueurs pendant environ 2 mois. Au final, le sélectionneur Fabien Galthié disposera bien de qui il veut pour les rencontres à venir, dont celle face aux Gallois, ce samedi 24 octobre. France – Galles 2020 sera à suivre en direct live streaming et TV sur France 2, en soirée, avec un coup d’envoi donné à partir de 21h00.

Le match France – Galles en direct live streaming et TV sur France 2

Le XV de France sera donc en possession de tous ses moyens pour ce test match, et l’Autumn Nations Cup qui suivra, mais surtout pour la réception de l’Irlande, dernière chance pour les Bleus de remporter un tournoi des Six Nations exceptionnellement bouleversé dans son calendrier, à condition de faire mieux que l’Angleterre face à l’Italie. Une excellente nouvelle, d’autant plus que ce groupe avait montré de très belles choses aux printemps, battant cette même équipe du Pays de Galles, 27 à 23.

Quelques retours dans le XV, mais peu de changement pour l’équipe de France

Les Bleus arriveront avec, sensiblement, la même équipe qui avait disputé la dernière rencontre entre les deux nations. Laissé de côté en Ecosse, le 8 mars dernier, Teddy Thomas sera de retour sur l’aile, tout comme Vincent Rattez, qui revient tout frais, d’une vilaine blessure au péroné. Gaël Fickou sera donc poussé vers le centre, derrière la charnière Dupont-Ntamack.

Les compositions officielles du match :

Le XV de départ français : Bouthier – Thomas, Vakatawa, Fickou, Rattez – Ntamack, Dupont – Ollivon, Alldritt, Cros – Willemse, Le Roux – Haouas, Marchand, Baille.

Le XV de départ gallois : Halfpenny – North, Davies, Tompkins, Adams – Biggar, Webb – Faletau, Tipuric, Wainwright – Jones, Hill – Lee, Elias, Carré.

