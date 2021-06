France – Hongrie Euro 2021 en direct streaming

Les Bleus ont l’occasion de composter leur billet pour les huitièmes de l’Euro 2021.

La qualification au bout des crampons. Les Bleus l’obtiendront ce samedi, s’ils s’imposent dans leur match de l’après-midi, après une rassurante autant qu’encourageante victoire inaugurale, sur l’Allemagne, ce mardi (1-0). L’adversaire aujourd’hui est d’un calibre inférieur, ça ne veut pas dire que ce sera plus simple, dans un collectif regroupé derrière. France – Hongrie Euro 2021 en direct streaming est en clair, sur la chaîne TF1, à suivre à partir de 15h00.

Suivez France – Hongrie Euro 2021 en direct streaming

A partir de 15h le choc France – Hongrie Euro 2021 en direct streaming

A un horaire compliqué à appréhender. En même temps, il le sera, pour les deux pays. Trente degrés sinon plus, sont attendus dans le ciel de la Puskas Arena, de Budapest. Français et Hongrois se sont affrontés 22 fois dans l’histoire. Et ce ne sont pas les champions du monde en titre qui mènent la bataille, leur hôtes ont gagné 12 fois, contre huit à la nation hexagonale et deux matches nuls. En revanche, la bande à Deschamps reste sur cinq succès consécutifs sur la Hongrie, série en cours, depuis 1978.

Vers un même onze reconduit par Didier Deschamps ?

Sur le terrain, le sélectionneur national devrait reconduire le même collectif que mardi. Jamais jusqu’ici Deschamps a aligné deux fois le même onze sur les deux premiers matches d’une compétition internationale. Ce match précèdera le choc du groupe F, en suivant ce samedi, entre l’Allemagne et le Portugal. Défaite, la Mannschaft quitterait le tournoi dès la phase de groupe, comme en Russie, au Mondial. Cela ferait particulièrement tâche au CV de Joachim Löw, qui dispute ses derniers matches à son poste. Chez les bookmakers, la France est largement favorite, et donnée vainqueur 2-0, face à son adversaire.

En clair sur TF1 ou sur BeIn Sports le match France – Hongrie Euro 2021 en direct streaming et live TV