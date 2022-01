France – Islande 2022 handball en direct live streaming

L’équipe de France de handball affronte l’Islande, ce samedi.

Drôle de match ainsi rendu par la Covid, au sens large, et la situation sanitaire en particulier, autour de l’organisation hongroise des championnats d’Europe, plutôt décriée. Drôle de match, certes, mais décisif pour la suite et la qualification des Bleus dans le tournoi. France – Islande 2022 handball en direct live streaming est à voir en clair, sur la chaîne TMC ou, pour les abonnés, Bein Sports 1.

Pour voir France – Islande 2022 handball en direct live streaming

Sur TMC en clair, France – Islande 2022 handball en direct live streaming

La Covid est donc le facteur X de ce classiques du hand qui se joue cette année, dans un étrange contexte. Les Bleus ont appris vendredi, que leur sélectionneur, Guillaume Gilles, venait d’être testé positif. Et qu’en la conséquence, il devait s’isoler pour ce match, en laissant à son adjoint, Erick Mathé, les rênes de l’équipe, pour cette 2e journée du tour principal.

La Covid, le facteur X de ces championnats d’Europe

En face, les Islandais ne sont pas plus en veine. C’est même pire, puisque les insulaires déplorent six absents sous Covid, dont le gardien vétéran, Björgvin Páll Gústavsson et le joueur leader de ce collectif, Aron Pálmarsson. La menace est partout et sur tout le monde et elle fausse quelque peu, ces championnats d’Europe. Ce France – Islande compte pour le groupe A, que la France domine avec 4 points, contre 2 à son adversaire, classé troisième.