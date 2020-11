France – Italie 2020 en direct live streaming et TV

Confirmer, se rassurer, créer de nouvelles affinités et progresser mutuellement : c’est un peu tout cela que va devoir poursuivre le XV de Fabien Galthié dans son match à jouer, ce samedi, dans le cadre de la coupe d’automne des nations, de rugby. Après le succès en Ecosse, place aujourd’hui à France – Italie 2020 en direct live streaming et TV. A voir à partir de 21h10, sur la chaîne France 2, ou sa plateforme web. Le match se dispute sur la pelouse du stade Saint-Denis. A huis clos.

Suivez France – Italie 2020 en direct live streaming

A partir de 21h10 sur France 2, le match France – Italie 2020 en direct live streaming et TV

En dominant l’Italie, la France s’emparerait de la première place de la poule B, que domine présentement l’Ecosse, avec un match en plus. A l’occasion de ce match, Fabien Galthié va opérer des changements dans son collectif en incorporant notamment de jeunes pousses sacrées championnes du monde des moins de 20 ans. La jeune garde, dont on espère tant depuis son titre en 2018, progresse dans le monde des Bleus de l’équipe de France A.

Les Bleus mènent 40 victoires à 3 sur leurs adversaires

Le moment est bon, dans une série des plus positives pour le pays, comme il n’en avait plus eu depuis longtemps. L’Italie ne doit donc être qu’un obstacle et surtout pas un camouflet. Historiquement, les Bleus n’ont perdu que trois fois, face à la nation à la Botte pour, inversement, 40 succès acquis. Un 41e serait de bon aloi. Verdict ce samedi dans la soirée.

