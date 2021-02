France – Italie 2021 rugby en direct live streaming

L’équipe de France de Fabien Galthié débute son 6 Nations 2021, par un match face à l’Italie.

Rarement, depuis déjà une paire d’année, les Bleus n’ont entamé un tournoi des Six Nations avec autant de confiance et d’espoir. Mais ce contexte particulier est à la fois teinté d’une grosse part d’incertitude, que toutes les nations partagent néanmoins. Ça nivèle les forces en présence, mais complique jusqu’au bon déroulé de la compétition. Laquelle débute ce samedi par France – Italie 2021 rugby en direct live streaming, à suivre sur France 2, à partir de 15h15.

Suivez France – Italie 2021 rugby en direct live streaming

France – Italie 2021 rugby en direct live streaming et TV, c’est sur la chaîne France 2

C’est une entrée en matière intéressante pour les Bleus qui, bien qu’ils se déplacent de l’autre côté des Alpes, affrontent la nation supposée être la plus abordable des six engagées. A ce niveau d’ailleurs, la France est, cette année 2021, en ballotage plutôt défavorable, avec trois déplacements pour deux réceptions. Dont un Crunch à jouer, à Twickenham, le samedi 13 mars.

Les Bleus dans le costume de favoris depuis si longtemps

D’ici là, les hommes de Fabien Galthié en sauront plus sur la suite. Et leurs chances de gagner un tournoi des Six Nations, qu’ils espèrent depuis plus de dix ans. A propos du match de ce samedi, ce sera la 45e confrontation entre l’Italie et la France. Les Bleus en ont gagné 41 et s’ils restent sur une courte défaite (22-19) face aux Anglais, ils sont sur une série positive et encourageante pour les événements. On a hâte d’y être…