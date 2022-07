France – Italie Euro 2022 en direct streaming

Le foot féminin à l’honneur, pour l’Euro 2022 organisé en Angleterre.

Débute les hostilités, pour les filles de Corine Diacre. Ce match compte pour le groupe D au sein duquel figurent aussi la Belgique et l’Islande. Rendez-vous à 21h, en clair pour tous, sur TF1 ou en crypté pour les abonnés, sur la chaîne Canal +, pour voir le match France – Italie Euro 2022 en direct streaming. L’opposition se joue au New York Stadium, à Rotterham.

Suivez France – Italie Euro 2022 en direct streaming

Sur TF1 en clair ou Canal pour les abonnés, France – Italie Euro 2022 en direct streaming

La France débute donc son tournoi, face à une grande nation du football qu’est l’Italie voisine. Les Bleues sont attendues, sinon comme des favorites, au moins des outsiders solides, à la victoire finale dans le tournoi. Cela signifie pour elles, qu’elles sont attendues au tournant et seraient bien inspirées de marquer le coup d’entrée de jeu. Les deux nations devraient évoluer en un système proche, 4-3-3.

Les Bleues de Corine Diacre sont invaincues depuis plus d’un an

Ce sera la huitième opposition entre les deux pays, chez les filles et à ce stade, l’avantage est donné à l’Italie, qui compte un succès de plus (4 contre 3), et un match nul. Mais la tendance est clairement favorable à l’équipe de France, qui reste sur une série de quatorze matchs consécutifs conclus victorieusement. Les protégés de Corine Diacre n’ont plus perdu depuis plus d’un an, et le revers concédé (0-2), aux Etats-Unis, en avril 2021. Pourvu que la série dure…