France – Kazakhstan 2021 en direct streaming

Les supporters de l’équipe de France de football seront ce soir au Parc des Princes, pour le match face au Kazakhstan.

C’est le soir pour conclure le travail et valider définitivement le billet, pour la prochaine Coupe du monde. Sur le papier, il ne peut en être autrement, entre le troisième au classement FIFA qui reçoit et le 125e. Mais la vérité du terrain est parfois tout autre. C’est à voir dès 20h45, ce samedi, France – Kazakhstan 2021 en direct streaming, sur la chaîne M6.

Suivez France – Kazakhstan 2021 en direct streaming

Au Parc et sur M6, France – Kazakhstan 2021 en direct streaming

Exceptionnellement, c’est au Parc des Princes et non à l’ordinaire stade de Saint-Denis, que va se jouer cette rencontre, par ailleurs hautement chargée en émotion, six ans après les plus épouvantables attentats, qui aient frappé le pays. Que dans ce contexte, le plaisir du jeu et du partage soit complet. Pour l’équipe de Didier Deschamps, il s’agira surtout de se défaire de l’étau adverse, présenté en victime expiatoire et qui n’aura de cesse, que de préserver vierge la cage du gardien, Stas Pokatilov.

Les Bleus qualifiés pour le Mondial si elle gagne ce soir

Il n’y a personne de véritablement connu, dans l’équipe du Kazakhstan. Ça ne veut surtout pas dire qu’elle est faible, simplement qu’elle sera imprévisible, mais pas, espérons-le, pour les joueurs français qui devraient s’y être soigneusement préparés. Un temps incertain, Benzema sera bien là, pour former la doublette offensive avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann dans leur dos. Avec quinze points, soit six de plus que l’Ukraine deuxième du groupe D, l’équipe de France serait définitivement qualifiée pour le Mondial au Qatar, l’année prochaine, si elle a la très bonne idée de gagner.