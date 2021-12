France – Norvège 2021 handball en direct live streaming

A une marche d’un titre supplémentaire. Qui rendrait les Bleues à la fois championnes olympique et du monde, sur une même année civile. Ce serait un exploit inédit chez nous. Mais on dit bien « exploit », car en face se dresse la meilleure nation de la discipline, chez les féminines. Les Tricolores ne feront pas de complexe, mais elle connaissent l’adversité par coeur. France – Norvège 2021 handball en direct live streaming, c’est ce dimanche en fin d’après-midi, à voir en clair sur la chaîne TF1. Ou Bein Sports, pour les abonnés.

C’est l’affiche parfaite, pour boucler une édition réussie jusqu’ici, par les filles d’Olivier Krumbholz. Lesquels ne se contenteront pas, c’est certain, de si peu, si proche d’une performance unique dans l’histoire de la discipline. Sacrées championnes olympiques à Tokyo, cet été, elle visent le sacre mondial, ce dimanche, au palais des sports à Granollers, en Espagne, à partir de 17h30.

Françaises et Norvégiennes se connaissent par coeur. Mieux, elles s’apprécient selon ce que raconte le journal L’Equipe, dans ses colonnes, ce dimanche. Ce sera la 91e opposition de l’histoire entre les deux nations. L’avantage est très largement au pays scandinave, vainqueur 63 fois, contre 22 à la France, et 5 matchs nuls. Oui, mais, car il y un mais, plus flatteur pour les Bleues, à savoir que ces dernières années, le bilan s’équilibre voire penche à l’avantage de la France. Remarquez que le plus important n’est pas de compter plus de succès, mais de gagner les rencontres qui comptent. Celle d’aujourd’hui tout particulièrement, entre championnes olympiques en titre d’un côté et championnes d’Europe, de l’autre.

