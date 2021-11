France – Nouvelle-Zélande 2021 en direct live streaming

L’équipe de France de rugby affronte la Nouvelle-Zélande, ce samedi soir.

Un moment de vérité, pour les Bleus de Galthié, à deux ans de la Coupe du monde, organisée à domicile. C’est leur troisième match de la tournée d’automne. Les deux premiers ont été gagnés, mais en face ce samedi soir, ce sont leds All Blacks. A voir à 21h, sur France 2, ce choc France – Nouvelle-Zélande 2021 en direct live streaming. Le stade de Saint-Denis accueille cette affiche de gala.

L’affrontement sera, justement, le match d’ouverture de la prochaine coupe du monde 2023 de rugby, l’ovalie aura les yeux tournée vers le stade de France. C’est un vrai juge de paix pour l’équipe de Fabien Galthié, qui doit confirmer, et les progrès manifestés et son statut, sinon de favori, au moins de sérieux outsider. Face à la meilleure nation de l’histoire de la discipline, quoi de mieux pour marquer les esprits ?

Le 62 affrontement entre les Bleus et les All Blacks

Ce sera historiquement, la soixante deuxième confrontation de la France et le bilan est on ne peut plus sans équivoque : les Blacks ont gagné à 48 reprises, contre douze succès pour les Bleus. Et un seul match nul. Ce samedi avant ce match, dans un remake de la finale du dernier Mondial, l’Angleterre, chez elle, a cette fois dominé l’Afrique du Sud, d’une très courte tête, 27 à 26. Voilà deux autres nations, solides prétendantes au trophée à venir.

