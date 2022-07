France – Pays-Bas Euro 2022 en direct live streaming

L’équipe de France affronte les Pays-Bas pour une place en demi-finale de l’Euro 2022.

L’Équipe de France féminine dispute, ce soir, son quart de finale de l’Euro 2022 contre les Pays-Bas, les tenantes du titre. En effet, les Néerlandaises avaient remporté le dernier Championnat d’Europe en 2017, organisé dans leur pays. Quant aux Bleues, il s’agit de vaincre la malédiction de l’Euro, car jamais elles n’ont atteint le dernier carré de la compétition. Elles restent sur trois échecs en quart de finale (2009, 2013 et 2017). France – Pays-Bas Euro 2022 en direct live streaming, c’est en clair sur TF1 et également sur Canal+. Le coup d’envoi est prévu à 21 heures, au New York Stadium de Rotherham, en Angleterre.

Suivez France – Pays-Bas Euro 2022 en direct live streaming

France – Pays-Bas Euro 2022 en direct live streaming à voir sur TF1 et Canal +

Les deux nations sont sorties des phases de poules avec le même bilan de deux victoires et un nul, en trois matches. À ceci près que les Bleues ont fini premières de leur groupe, devant la Belgique, alors que les Néerlandaises se sont classées deuxièmes, à la faveur d’une différence de buts moindre que la Suède. La France et les Pays-Bas ont marqué 8 buts chacune en poules, mais les joueuses de Corinne Diacre en ont encaissé 3, contre 4 pour les Oranje. Sur les 5 dernières confrontations directes, la France s’est imposée à trois reprises, pour un nul et une défaite. Le dernier duel en date, en février dernier, s’était soldé par une victoire française sur le score de 3-1. Les bookmakers donnent l’avantage aux Bleues, puisque leur victoire est cotée à 1,75 alors que le succès des filles que dirige Mark Parsons paye plus de 4 fois la mise initiale. Au classement FIFA, l’Équipe de France féminine pointe à la 3ème place, suivie en 4ème par… les Pays-Bas.

Marie-Antoinette Katoto forfait, Martens aussi

La sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre, va devoir composer son 11 de départ sans l’une de ses meilleures joueuses, Marie-Antoinette Katoto. L’attaquante du PSG s’est gravement blessée au genou, lors du deuxième match de poule contre la Belgique. Sortie à la 17ème minute, la meilleure buteuse du club parisien souffre d’une entorse au genou gauche et sera indisponible pendant de longs mois. Un gros coup dur pour la France, quand on sait qu’elle a planté 27 buts en 34 sélections. De l’autre coté, c’est Lieke Martens, élément incontournable de son équipe, qui sera absente. La Néerlandaise s’est blessée au pied lors du dernier match de poule, remporté par son équipe contre la Suisse (4-1). Élue meilleure joueuse de l’Euro 2017, Lieke Martens fera défaut à sa sélection. Katoto et Martens sont deux des joueuses les plus chères sur le mercato de cet Euro. Les Pays-Bas pourront toutefois compter sur le retour de leur attaquante star, Vivianne Miedema, de retour d’isolement après avoir été testée positive la semaine dernière. Avec 94 buts en 112 sélections, la joueuse d’Arsenal sera un gros danger pour la défense tricolore, pas tout à fait sereine en phase de poules. La nation victorieuse de ce match rencontrera l’Allemagne, au prochain tour, pour une place en finale de l’Euro 2022.