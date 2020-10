France – Portugal 2020 en direct live streaming

Quatre ans et un peu plus après la finale de l’Euro, le finaliste et son vainqueur se retrouvent. Depuis, les Bleus sont devenus champions du monde en effaçant le douloureux souvenir de la défaite (1-0), sur la pelouse de Saint-Denis. Rendez-vous ce dimanche soir sur M6, pour la revanche, entre la France – Portugal 2020 en direct live streaming. Commentée par le duo Xavier Domergue et Robert Pires, nouvellement choisis par la chaîne et son groupe. Le coup d’envoi sera donné à 20h45.

Pour voir France – Portugal 2020 en direct live streaming

Sur M6, comme il y a 4 ans, France – Portugal 2020 en direct live streaming

Avec Kylian Mbappé pour faire face à Cristiano Ronaldo, la rencontre est à la fois une opposition collective et un affrontement entre individualités. Ce match compte pour la 3e journée du groupe 3 de la Ligue des Nations. France et Portugal dominent au classement avec deux succès signés en autant de rencontres. Chez les bookmakers nationaux, l’indécision est grande, autour de la rencontre. Si les Bleus campent sur un échec, historiquement ils dominent leurs adversaires portugais, avec 18 victoires contre six et un match nul.

Avantage aux Bleus malgré la défaite dernière à l’Euro

Depuis la défaite de l’Euro, seuls six joueurs appartiennent ce dimanche, au groupe de Didier Deschamps : Hugo Lloris, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kingsley Coman et Olivier Giroud. Il n’y aura ce dimanche soir en tribunes du Stade de France, qu’un millier de spectateurs autorisés, comme précédemment face à l’Ukraine en amical. Sur les presque 80 000 places de l’enceinte dyonisienne, c’est peu et l’avantage du douzième homme n’aura ici pas son effet. Ceci étant, les choses s’équilibreront à ce niveau, au match retour, au Portugal. C’est prévu pour le samedi 14 novembre prochain, à 20h45.

