France – Portugal 2021 en direct live streaming

Mbappé et les Bleus sont en panne d’efficacité. Le Portugal leur offre l’occasion de se libérer.

Cinq après, c’est une forme de revanche sur l’histoire. Mais cette fois au premier tour de l’Euro et non pour le verdict final. A Saint-Denis, au précédent, le pays de Cristiano Ronaldo nous avait joué un bien vilain tour. Puissent ces Bleus s’en souvenir et effacer ce triste souvenir de nos mémoires. Rendez-vous en ce cas sur TF1, qui diffuse en clair France – Portugal 2021 en direct live streaming. C’est à voir à partir de 21h00.

Suivez France – Portugal 2021 en direct live streaming

A 21h00 sur TF1, France – Portugal 2021 en direct live streaming

Cette affiche sera comme toutes les autres sur la première chaîne, commentée par le duo Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. A la veille de ce choc, nous avons discuté avec le premier, de son métier de commentateur, qu’il exerce depuis une trentaine d’années. Ce mercredi sera un soir de gala pour lui et son acolyte, champion du monde en 1998. Français et Portugais s’affronteront pour la 28e fois, en match officiel. Le bilan est favorable aux Tricolores, vainqueurs à 17 reprises, contre 6 et 2 scores nuls.

La première place du groupe F enjeu du match

Néanmoins, et on l’a dit plus haut, le Portugal reste sur un succès, et important, sur la France. L’enjeu du jour est la qualification pour les huitièmes et la place finale dans le groupe F. Les Français, s’ils gagnent, termineront premiers et s’épargneront alors un tirage peut-être très compliqué contre l’Angleterre, ou les Pays-Bas. Les hommes de Didier Deschamps sont les favoris des bookmakers, mais ils l’étaient aussi largement avant d’affronter la Hongrie. Et l’on sait ce qu’il est advenu…

Retrouvailles entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo

Sur le terrain, Didier Deschamps pourrait modifier ses plans et son système technique, en abandonnant le 4-3-3, pour un plus classique chez lui, 4-2-3-1. En gardant toutefois toujours Karim Benzema en pointe. L’attaquant du Real Madrid n’a toujours pas marqué pour accompagner son retour sur le maillot de la France et les matches qui passent mettent à mal, la confiance du public à son égard. Gageons que ces retrouvailles avec son pote CR7 seront doper sa motivation et son efficacité face aux buts adverses.

