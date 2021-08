France – Slovénie basket JO 2021 en direct streaming

Rudy Gobert et l’équipe de France sont à un match d’une médaille olympique.

Le sport collectif tricolore est en ébullition et ce ne sont pas les hommes de Vincent Collet qui nous démentirons. Jusqu’ici, ils régalent et on leur souhaite que cela dure. Mais c’est un gros défi qui s’offre à eux, ce jeudi. France – Slovénie basket JO 2021 en direct streaming est à voir à partir de 13h, à l’heure d’ici, en clair sur les chaînes et plateformes digitales de France TV, sinon sur Eurosport, pour les abonnés.

Pour voir France – Slovénie basket JO 2021 en direct streaming

A 13h en clair, la demi France – Slovénie basket JO 2021 en direct streaming

C’est donc une demi-finale et pour la nation qui s’imposera, l’assurance d’être médaillée sur cette olympiade. La France est à la hauteur de son statut. Et même plus encore, depuis qu’elle s’est offert l’armada des Etats-Unis, en appétit de la compétition. Malgré quelques frayeurs essuyées en quart, face à l’Italie, les Bleus sont au rendez-vous qu’il espéraient.

En 17 matches avec on pays, Luka Doncic n’a jamais perdu

C’est là que peut-être tout commence, ou tout se décide vraiment pour eux. Car en face, il y a la Slovénie. Celle d’un homme, phénoménal : Luka Doncic. C’est simple, pour en résumer l’importance, depuis 2017 que le polyvalent arrière, porte les couleurs de sa sélection, il a joué 17 rencontre et en gagné… 17 ! Lui sera toutefois plus seul pour se frotter à tout le collectif français, brillant ensemble, sur ces Jeux Olympique. Le pays vainqueur affronter les USA qui ont dominé l’Australie, dans l’autre demi.