France – Suède 2022 handball en direct streaming

La France affronte la Suède pour une place en finale de l’Euro 2022 de handball.

Obligés d’obtenir un résultat face à une équipe du Danemark déjà qualifiée, les Français nous ont longtemps inquiété. Puis ils ont renversé la vapeur, dans un match où ils comptaient 5 buts de retard, à 15 minutes du coup de sifflet final. La physionomie de la qualification en demi-finale a des allures de “remontada”. Pour une place en finale de cet Euro, il faudra se débarrasser d’une autre équipe scandinave. France – Suède 2022 handball en direct streaming, c’est sur BeIN Sports 1, qui détient les droits de diffusion en France, de l’intégralité de la compétition. La rencontre sera aussi disponible en clair sur TF1, dès 20h30.

Suivez France – Suède 2022 handball en direct streaming

France – Suède 2022 handball en direct streaming sur BeIN et TF1

Dans ce dernier carré des championnats d’Europe, les favoris sont au rendez-vous. Et les deux affiches sont les mêmes que celles d’il y a quasiment un an jour pour jour, lors des Mondiaux 2021, en Egypte. D’un côté, la France et la Suède, de l’autre la Norvège et l’Espagne. Les Experts retrouvent leur bourreau scandinave, puisqu’ils s’étaient inclinés sur le score de 26-32, avant de finir à la 4e place avec leur défaite contre l’Espagne, quelques jours plus tard. Ce sont les Norvégiens qui avaient remporté le trophée, à l’époque. Un temps qui semble bien loin aujourd’hui, tant les Jeux Olympiques de Tokyo ont marqué les esprits.

Beaucoup de choses ont changé pour les deux équipes en un an

Pour cet Euro, la donne est différente. Forts de leur titre olympique, les Bleus ont retrouvé des cadres et des repères, chose qu’ils n’avaient pas forcément l’année dernière. Les deux équipes font aussi face à la vague Covid-19, qui vient changer les plans. Plusieurs absents sont à déplorer de chaque côté du terrain. A ça, il faudra prendre en compte l’inconstance des deux nations, depuis le début de la compétition. Elles ont connu de gros coups de mou, qui ont mis, plusieurs fois, leur qualification à mal. D’après les bookmakers, c’est la France qui est considérée comme favorite, avec une cote moyenne à 1,57. La victoire suédoise, quant à elle, est cotée à 3,16 contre 1.

La demi-finale France – Suède 2022 handball est en direct streaming et live TV en clair sur TF1