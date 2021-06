France – Suisse 2021 en direct live streaming

Les choses deviennent plus sérieuse pour la France, opposée à la Suisse, ce lundi soir.

finalement premiers de leur groupe F, avec un succès et deux nuls, les Bleus poursuivent l’aventure à l’Euro, au stade des huitièmes de finale, qui marque à présent, le début des matches à élimination directe. Cela signifie qu’il n’y aura qu’un vainqueur, ce lundi soir, et un pays frustré. Qui aura quoi ? Pour le savoir, rendez-vous à 21h00 sur TF1 pour voir France – Suisse 2021 en direct live streaming. Avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires.

Les deux pays s’expliquent assez régulièrement dans les grands tournois internationaux. Ce sera en effet la troisième opposition depuis sept ans et le Mondial au Brésil, au cours duquel les Bleus s’étaient largement imposés par cinq buts à deux. Deux ans plus tard, à l’Euro disputé en France, le match s’était soldée par un plus terne score nul, de 0 à 0, en phase de groupe. Qui n’avait pas empêché la France de poursuivre son parcours, jusqu’à la finale. La suite, on la connait… Plus largement, Français et Suisses se sont affrontés en 38 occasions et le bilan est plutôt équilibré, avec 16 victoires tricolores, 10 nuls et le reste à l’avantage de nos voisins.

L’Espagne ou la Croatie en quart pour le pays vainqueur

Ce huitième de finale est le dernier à disputer sur cet Euro 2021. Et le vainqueur de cette rencontre devra affronter au tour suivant, en quarts de finale, soit la Croatie, soit l’Espagne qui joueront l’un contre l’autre, plus tôt dans la journée, ce lundi. Pour l’occasion, contre la Suisse, Didier Deschamps pourrait revoir sa stratégie, en passant d’une défense, d’ordinaire à cinq, à trois éléments, puisque le sélectionneur national doit composer avec les blessures de ses latéraux gauches, Lucas Hernandez et Lucas Digne. Devant, le trio offensif devrait être reconduite, avec Griezmann, Mbappé et Benzema. Gageons que le doublé inscrit par le dernier cité, contre le Portugal, le libère définitivement. Et qu’avec lui, tout le reste du collectif France en profite, pour valider le billet, pour le tour suivant de la compétition.

Rendez-vous à 21h00 sur TF1 pour France – Suisse 2021 en direct live streaming