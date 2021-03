France – Ukraine 2021 en direct live streaming

L’équipe de France de Kylian Mbappé débute sa campagne de qualification au prochain Mondial de football.

Kylian Mbappé et ses partenaires débutent ce mercredi soir à domicile, au Stade de France, leur campagne de qualification, à la prochaine Coupe du monde, au Qatar. Les Tricolores, remettent à cette occasion leur titre en jeu, après leur victoire finale dans le tournoi, en Russie, il y a trois ans. Pour voir en clair et en prime time, France-Ukraine 2021 en direct live streaming , il faudra se brancher sur la chaîne TF1.

Suivez France-Ukraine 2021 en direct live streaming

A 20h45 sur TF1 France – Ukraine 2021 en direct live streaming

C’est à 20h45, que le coup d’envoi de la rencontre entre les hommes de Deschamps et ceux d’Andreï Chevtchenko, sera donné, au Stade de France, ce mercredi soir. Un match commenté, par le duo phare de la première chaîne, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Le calendrier (chargé) des Bleus, prévoit qu’ils jouent deux autres fois en une semaine ; dimanche prochain face au Kazakhstan, et en suivant mercredi prochain contre la Bosnie-Herzégovine.

Didier Deschamps devra faire tourner

Les déplacements lointains, et l’enchainement de matches en peu de temps, devraient contraindre Didier Deschamps a faire tourner son effectif. Le sélectionneur français s’est exprimé en conférence de presse, sur l’importance de la rencontre face à l’Ukraine : « Le plus important, c’est l’Ukraine, c’est important de bien commencer ce premier match de compétition chez nous et d’obtenir les trois points ». Rendez-vous ce soir à Saint-Denis, dans un stade qui sera de nouveau vide, à cause de la situation sanitaire du pays.