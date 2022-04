Fury – Whyte 2022 boxe en direct streaming

Tyson Fury face à Dillian Whyte, le combat est à suivre ce soir, sur RMC Sport.

Le combat tant attendu arrive enfin ! Tyson Fury remet son titre de champion du monde des poids lourds WBC en jeu, et c’est son compatriote Dillian Whyte qui lui fera face. La rencontre s’annonce explosive. La conférence de presse, mercredi dernier, avait déjà été le théâtre de quelques étincelles, notamment amorcées par le père de Fury. Les deux athlètes ont su garder leurs nerfs face aux provocations. Cela laisse présager un beau spectacle, ce week-end. Fury – Whyte 2022 boxe en direct streaming, c’est ce samedi, sur la chaîne RMC Sport 1, qui propose l’offre la plus large, sur les sports de combat, de boxe ou de MMA. Le match a lieu en Angleterre, dans l’antre de Wembley, devant plus de 90 000 spectateurs. Si l’antenne est prise dès 20h30, le tête à tête entre les deux hommes débutera aux environs de 23 heures.

Suivez Fury – Whyte 2022 boxe en direct streaming sur RMC Sport

Fury – Whyte 2022 boxe en direct streaming, c’est sur RMC Sport

Et s’il s’agissait du dernier combat du “Gipsy King” ? C’est en tout cas ce qu’a indiqué l’intéressé ces derniers jours. Tyson Fury, 33 ans, a affirmé qu’il “n’avait plus rien à prouver”. Il faut dire qu’en regardant sa carrière, il est difficile de le contredire. Sur les 32 combats disputés, il en a gagné 31, pour un seul nul. Parmi ses victoires, 22 ont été causées par K.O. Une invincibilité qui le rend si spécial dans l’histoire du sport. Du côté de son adversaire, le ratio, plus faible, est tout aussi honorable. 30 matchs pour 28 victoires, dont 19 par K.O. Dillian Whyte, âgé de 34 ans, présente deux défaites à son compteur. Une contre Anthony Joshua, en 2015, et une autre, face à Alexander Povetkin, durant l’été 2020, sur qui il a pris sa revanche quelques mois plus tard. Il est donc une valeur sûre, et un challenger de qualité.

Les deux boxeurs britanniques se connaissent bien

Bien qu’ils ne se soient jamais rencontré en combat officiel, Tyson Fury et Dillian Whyte ont été sparring partner, par le passé. Est-ce que cela pourra faire pencher la balance dans un sens ? Pas sûr, mais les hommes se sont bien préparés pour ce choc. Le tenant en titre s’est même fendu d’un bel hommage à son adversaire durant la conférence de presse, indiquant qu’il “a un bon punch, avec une belle puissance”. Il est également revenu sur le fait que sa carrière représentait plus de la moitié de sa vie, et qu’il voulait profiter de sa famille, confirmant une potentielle retraite après le combat. Quelque soit l’issue de celui-ci, le “Gipsy King” touchera le pactole, puisqu’il devrait recevoir 80 % des gains, soit plus de 30 M€. Selon les bookmakers, la der’ des der’ de Tyson Fury s’achèvera sur une note positive, puisque la cote d’une victoire du britannique est de 1,15, tandis que celle de Dillian Whyte est de 5,2. Le nul, bien que rare dans le sport, est cotée à 30.