Galles – France 2022 en direct live streaming

Finalement opérationnel, après une petite frayeur, Antoine Dupont sera à la manoeuvre et au capitanat de l’équipe de France sur le sol gallois.

Plus les journées passent, plus le titre s’approche. Ce week-end se déroule la 4e journée du tournoi des Six Nations. Le XV du Coq se dirige vers le sacre, mais attention à ne pas crier victoire trop tôt. Bien que les Bleus soient en confiance, ils n’ont plus gagné lors de la quatrième marche de l’événement ces trois dernières années. Après un départ sans-faute, l’équipe aura à cœur de mettre fin à cette disette, qui dure depuis 12 ans. Galles – France 2022 en direct live streaming, c’est en clair, ce vendredi 11 mars, sur France 2. Le coup d’envoi sera donné à 21h, au Millennium Stadium, aussi connu sous le nom de Principality Stadium, à Cardiff.

Galles – France 2022 en direct live streaming sur France 2

Trois victoires en trois matchs, c’est le bilan des hommes de Fabien Galthié. Cela laisse présager de bonnes choses pour la suite de la compétition ? Oui, car la France est seule en tête du classement avec 14 points. Cependant, il ne faut pas oublier que lors des deux dernières éditions, une seule défaite (lors de la 4e journée) avait suffit pour voir le titre s’échapper. Les Français restent néanmoins dans les meilleures dispositions afin de remporter le 10e Grand Chelem de leur histoire. La tendance est également en leur faveur, puisque les Gallois, bien que redoutables, sont en avant dernière position, avec seulement une victoire en trois rencontres.

Le XV de France pourrait être sacré champion dès ce week-end

La France devance l’Irlande (11 pts) et l’Angleterre (10 pts) au classement. Ces deux nations s’affrontent, ce samedi 12, dans le stade de Twickenham, en terre anglaise. Il existe une configuration, où les Bleus peuvent remporter la coupe, dès la fin de cette 4e journée. Il faudrait que les joueurs français s’imposent largement face à l’équipe galloise (avec bonus), et que, dans un second temps, ses deux poursuivants se séparent sur un match nul. Une victoire française n’est pas si inimaginable, puisque la France a remporté les trois dernières confrontations face au XV du Poireau. Cependant, depuis 2010, les duels sont bien plus équilibrés. Le XV de France a pris le dessus à 7 reprises, tandis que les Gallois ont vaincu leurs adversaires du soir par 8 fois. Les bookmakers estiment que la France restera invaincu dans ce tournoi des Six Nations, avec une victoire cotée à 1,3. Celle galloise est bien plus haute, à 4,4 contre 1.

La 4e journée du tournoi des Six Nations, Galles – France 2022 est en direct live streaming et TV sur France 2