GP d’Abu Dhabi F1 2021 en direct live streaming

Max Verstappen partira en pole et en tête du championnat, au dernier GP d’Avou Dhabi F1 2021.

C’est le clash final. Et il est savoureux. C’est ce dimanche après-midi que nous saurons qui, de Max Verstappen, l’actuel leader ou de Lewis Hamilton, le tenant du titre, sera sacré champion du monde, cette saison. C’est bouillant, comme l’attitude des deux pilotes duellistes qui se rendent coup pour coup sur la piste. Le GP d’Abu Dhabi F1 2021 en direct live streaming est à 14h, aujourd’hui, mais à voir uniquement sur Canal +, qui a les droits de diffusions de la Formule 1, en plus du package d’autres sports, à la propriété du groupe.

Vingt-deuxième et dernière manche du championnat du monde de la discipline, ce dernier rendez-vous réserve donc, beaucoup de suspense. Pour le titre des pilotes, on l’a dit, pour Verstappen ou Hamilton, des constructeurs, entre Mercedes et Red Bull, ou d’autres places d’honneurs. Le match Pays-Bas/Angleterre est total. Avant cette ultime manche, le Batave mène aux points, il a son destin entre ses mains, car il ne lui suffit que de terminer devant Hamilton, pour gagner.

Un premier titre pour Verstappen ou le huitième d’Hamilton

Et en plus, Max Verstappen partira en tête, à l’extinction des feux. Mais Lewis Hamilton et Mercedes reviennent en boulets de canon, dans cette dernière ligne droite du championnat. Et le choix des pneumatiques pourrait s’avérer déterminant, ce dimanche, en course, sous la chaleur de la piste d’Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. L’enjeu entre les deux hommes est aussi financier, car une prime sera versée à celui qui gagnera. On saura en fin de journée, qui des deux sera sacré ; l’un pour son premier titre mondial, l’autre pour un huitième ; une performance record qui marquerait un peu plus la légende d’Hamilton, au volant.