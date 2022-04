GP d’Argentine Moto GP 2022 en direct live streaming

Le GP Moto GP 2022 d’Argentine est à voir en clair, ce dimanche soir.

Déjà la troisième des vingt-une manches de la saison régulière et jusqu’ici, le championnat est plus compliqué pour le tenant du titre, Fabio Quartararo, qu’il ne l’avait été, un an plus tôt, au même instant. C’est que le plateau s’est resserré, entre les pilotes candidats au titre. La lutte fait rage et elle se poursuit, ce dimanche, avec le GP d’Argentine Moto GP 2022 en direct live streaming, à voir en clair sur C8, ou pour les abonnés, sur Canal +.

Suivez le GP d’Argentine Moto GP 2022 en direct live streaming

Sur Canal et C8, le GP d’Argentine Moto GP 2022 en direct live streaming

Rendez-vous en début de soirée pour suivre cette course, sur le continent sud-américain. Le Français Quartararo, puisqu’on l’évoque, partira de la sixième position, après avoir été gêné, en qualifications, pour une manoeuvre hasardeuse, de l’Australien Jack Miller. Déçu, mais toutefois plus confiant, le champion retrouve de bonnes sensations et une moto compétitive, quinze jours après avoir décroché une probante deuxième place, en Indonésie, sous des conditions climatiques compliquées, qui ne lui sont pas favorable.

Fabio Quartararo partira sixième, Johann Zarco, neuvième

A noter que Quartararo sera aux côté de Maverick Viñales, son ancien coéquipier chez Yamaha, remercié en cours de saison dernière, qui évolue depuis sur Aprilla. L’Espagnol partira cinquième. L’autre français en course, Johann Zarco, s’élancera d’encore plus loin, en troisième ligne et neuvième position sur la grille. C’est un autre Espagnol, Pol Espargaro, qui partira en tête de ce GP d’Argentine Moto GP 2022 en direct live streaming, à voir une fois n’est pas coutume, en clair pour tout le monde.