L’Angleterre de Gareth Southgate est à un match d’un premier titre national, dans un Euro de football.

La revanche des frustrés. La Squadra Azzura, d’une part, privée du dernier Mondial en Russie. Et les Three Lions, de l’autre, sevrés de titres depuis la coupe du monde 1966. « Football is coming on », jubilent les sujets de Sa Majesté, qui ont en plus, l’avantage d’accueillir la rencontre. C’est M6 qui diffuse ce dimanche soir, Italie – Angleterre finale Euro 2021 en direct live streaming. Un match à voir à partir de 21h.

La formation de Gareth Southgate a l’avantage considérable d’accueillir l’événement sur sa pelouse de Wembley à Londres. Chez les bookmakers de France, les Three Lions sont donnés favoris, et vainqueur dans le tmps réglementaire, à la cote moyenne de 2,6 contre 3,3, le succès des hommes de Roberto Mancini. Ce sera la 27e opposition officielle entre l’Italie et l’Angleterre, dans l’histoire des deux nations.

Les Three Lions favoris, mais la Squadra Azzura mène dans l’histoire

La Squadra Azzura mène légèrement, avec dix victoires contre 8 à son adversaire du jour et neuf matches nul. De nul, il ne pourra y avoir ce dimanche soir, ou alors faudra-t-il que les deux pays se départagent aux tirs au but. Sur le terrain, le 4-3-3 italien fera face au 4-2-3-1 anglais. Cette affiche Italie – Angleterre finale Euro 2021 en direct live streaming, sera arbitrée au centre du terrain, par le sifflet néerlandais, Björn Kuipers.