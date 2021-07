Italie – Espagne 2021 en direct live streaming

Solide depuis le début de cet Euro, Gianluigi Donnarumma affronte l’Espagne, avec l’Italie.

Un match de football, un vrai, entre deux pays qui ont leur propre culture et identité. Et qui se rapprochent, en plein de points. Difficile d’ailleurs de formuler un pronostic, avant les débats, tant l’affiche paraît équilibrée. Ce mardi, comme elle l’est dans l’histoire. Nous y reviendrons. Italie – Espagne 2021 en direct live streaming, c’est ce soir, à 21h en clair sur TF1 ou BeIN Sports, pour les abonnés.

Entre le collectif de Roberto Mancini et celui de Luis Enrique, c’est de la vieille histoire. Trente six fois, ils se sont affrontés et le bilan est presque à l’équilibre, avec un léger avantage de 13 victoires pour la Roja, contre onze à la Squadra Azzura. Et douze matches nuls. C’est serré également au classement FIFA des deux pays, avec l’Espagne sixième, devançant l’Italie septième.

Une demi-finale serrée sur le papier. Et sur le terrain ?

Chez les bookmakers, la préférence va quand même à la nation de la botte, séduisante dans cet Euro de football, même si elle vient d’essuyer un coup dur, avec la grave blessure de son défenseur, Leonardo Spinazzola. Le vainqueur de ce choc Italie – Espagne 2021 en direct live streaming, affronteront en finale du championnat d’Europe, soit l’Angleterre, soit le Danemark, qui vont s’expliquer au stade Wembley, demain mercredi. C’est aussi à Londres et à Wembley qu’est programmée le rendez-vous ultime, ce dimanche 11 juillet. Ce soir, après 90 minutes, voire possiblement plus, il n’y aura plus que trois derniers prétendants.