Italie – Suisse Euro 2021 en direct live streaming

L’Italie de Donnarumma joue sa qualification face à la Suisse.

Peut-être aurons-nous ce mercredi soir, le tout premier pays qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi. C’est possible, si la Squadra Azzura domine la Nati. Réponse aux environs de 23h00, ce mercredi soir, après l’opposition, Italie – Suisse Euro 2021 en direct live streaming, à voir sur M6 en clair ou BeIn Sports, pour les abonnés

Pour voir Italie – Suisse Euro 2021 en direct live streaming

L’Italie donc, sera automatiquement qualifiée, en dominant la Suisse, après sa large victoire (3-0), sur la Turquie, en match d’ouverture de cet Euro 2021. La Turquie, par ailleurs, est à l’heure pour nous d’écrire ces lignes, menées dans le groupe A par le Pays-de-Galles, et d’ores-et-déjà éliminée.

Y’a match à trois dans le groupe A

La Suisse, elle, est toujours dans la course, mais après on nul face aux Gallois, vainqueurs donc, plus tôt dans l’après-midi, la nation helvète est au pied du mur. Perdre lui serait préjudiciable, le nul, c’est à voir. L’Italie revient pour sa part de très loin, proche de voit la phase à élimination directe de cet Euro 2021, elle qui a manqué la dernière coupe du monde en Russie.